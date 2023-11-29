الطماطم رخصت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023

هبطت أسعار الطماطم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم اليوم في الجملة بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو مقارنة 12.5 جنيها نهاية الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 7جنيها للكيلو.
كما شهدت أسعار البصل هدوء نسبي في أسواق الجملة بين 15 و20 جنيها مقارنة ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 8 و15 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و18 جنيها للكيلو.
وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 29-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.
أسعار الخضراوات اليوم
أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و6 جنيهات.
- أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و15 جنيه للكيلو.
- وسجل سعر الثوم تراوح بين 20 و40 جنيها للكيلو
- أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و20 جنيها للكيلو
- أسعار الكوسة تراوحت بين 6 و12 جنيها
- سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 5 و7 جنيهات
- أسعار الفاصوليا تراوحت بين 4.5 و6.5 جنيها للكيلو
- الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و55 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو في الجملة
- فلفل رومي بلدي تراوح بين 6 و9 للكيلو
- فلفل حامي بلدي تراوح بين 3و 7 جنيهات للكيلو
أسعار الخضراوات في سوق العبور
- سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و25 جنيها
- وتراوح سعر الخيار الصوب بين 5.5 و8.5 جنيه
- وتراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو
- وتراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها للكيلو
- سجل سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو
- الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 29 و33 جنيها للكيلو
- والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
- والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها
- والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
أسعار الفاكهة
- أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 4.5 و 6.5 جنيه
- أسعار برتقال سكري تراوح بين 4 و 7 جنيه
- أسعار برتقال أبو سرة تراوح بين 5 و8 جنيه
- أسعار جروب فروت تراوح بين 2 و4 جنيهات
- وسجل سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيه
- سعر عنب رومي أحمر 12 و16 جنيها
- سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
- سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
- سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
- سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
- سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
- سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
- سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
- سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
- سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه