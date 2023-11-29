الطماطم رخصت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023

هبطت أسعار الطماطم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم اليوم في الجملة بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو مقارنة 12.5 جنيها نهاية الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 7جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار البصل هدوء نسبي في أسواق الجملة بين 15 و20 جنيها مقارنة ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 8 و15 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و18 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 29-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و6 جنيهات.

أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و15 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الثوم تراوح بين 20 و40 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و20 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 6 و12 جنيها

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 5 و7 جنيهات

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 4.5 و6.5 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و55 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 6 و9 للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 3و 7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و25 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 5.5 و8.5 جنيه

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو

وتراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو

الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 29 و33 جنيها للكيلو

والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة