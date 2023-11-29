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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم رخصت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023

صدى البلد

هبطت أسعار الطماطم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم اليوم في الجملة بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو مقارنة  12.5 جنيها نهاية الشهر  الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 7جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار البصل  هدوء نسبي في أسواق الجملة بين 15 و20 جنيها مقارنة ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 8 و15 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و18 جنيها للكيلو.

 

 

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المؤشر تراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-11-2023

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء  29-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و6 جنيهات.

  • أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و15 جنيه للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم تراوح بين 20 و40  جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و20 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 6 و12  جنيها
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 5 و7 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 4.5 و6.5 جنيها للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و55 جنيهات للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 6 و9 للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 3و 7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و25 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 5.5 و8.5 جنيه
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو
  • وتراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو
  • الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 29 و33 جنيها للكيلو
  • والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
  • والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين  4.5 و 6.5 جنيه
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 4 و 7 جنيه
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 5 و8 جنيه
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 2 و4 جنيهات
  • وسجل سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيه
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و16 جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
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