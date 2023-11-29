80 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023، هدوءًا نسبيًا مقارنة بما حدث في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية .

وأمس، صعدت أسعار الذهب وتجاوز سعر الذهب عالميًا مستوى 2038 دولارًا للأوقية وفي السوق المحلي تجاوز سعر الذهب عيار 21 مستوى الـ 2800 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على المستويين العالمي والمحلي، غلب عليها الارتفاع، وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ومتوقع أن يتباطأ التضخم في شهر أكتوبر إلى 0.1% من 0.4% وأن يتراجعِ المؤشر السنوي إلى 3.1% من 3.4%.



ويصدر هذا الأسبوع بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي، ومتوقع أن يظهر التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث نموًا بنسبة 5% مقارنة مع التقييم الأول بنسبة 4.9%.

وأمس قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر مع بداية تعاملات الأسبوع في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي انتهى من عمليات رفع الفائدة خاصة مع استمرار البيانات الضعيفة في الصدور عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب عالميًا

وتجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز الـ 2000 دولار للأوقية، مسجلًا 2038 دولارًا .

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلية سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.400 جنيه مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 80 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,189 شراء 3,211 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,923 شراء 2,944 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,391 شراء 2,409 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,860 شراء 1,873 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,594 شراء 1,606 الاونصة بيع 99,165 شراء 99,875 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,320 شراء 22,480 الكيلو بيع 3,188,571 شراء 3,211,429

وعلى مدى السنوات الست الماضية سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية خلال شهر ديسمبر، لتسجل أداء يتراوح بين 2.2% في عام 2017 و6.8% في عام 2020.. وإذا استطاع الذهب الاستقرار فوق مستوى المقاومة 2010 دولارات للأونصة سيؤدي هذا إلى حركات شراء متتالية بسبب الخوف من تضييع الفرصة في الأسواق، وبالتالي نشهد أداءً قياسياً للذهب خلال شهر ديسمبر.



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