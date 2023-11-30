نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر والذي شهد هزة قوية خلال ساعات، إذ شهد المعدن خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود الهبوط اليوم بعد قفزة كبيرة أمس وصلت بسعر الجرام من عيار 21 إلى 2830 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,340 جنيها كأقل سعر فيما وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة صباحا.

الذهب

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الذهب خاصة سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثير، سواء البيع أو الشراء للاستثمار، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، نحو 22,000 جنيه كأقل سعر للشراء بعد 22680 جنيها صباحا، بفارق نحو 600 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 1000 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,143 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,750 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 1,833 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,571 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 21,840 جنيها.