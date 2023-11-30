عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر والذي شهد هزة قوية خلال ساعات، إذ شهد المعدن خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود الهبوط اليوم بعد قفزة كبيرة أمس وصلت بسعر الجرام من عيار 21 إلى 2830 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,340  جنيها كأقل سعر فيما وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة صباحا.

الذهب

 

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر 

وتراجع سعر الذهب خاصة سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثير، سواء البيع أو الشراء للاستثمار، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، نحو 22,000 جنيه كأقل سعر للشراء بعد 22680 جنيها صباحا،   بفارق نحو 600 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 1000 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,143 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,750 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 1,833 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,571  جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 21,840  جنيها.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الان في مصر سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

غرامة 500 ألف جنيه عقوبة اختراق الصمت الانتخابى فى "الرئاسة" طبقا للقانون

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الاربعاء 29 -11-2023

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي حكيم وعفيف اللسان ومهموم بقضايا الوطن

بلينكن: نتنياهو وافق على استمرار المفاوضات مع حماس بشأن الأسرى

ثروة قومية.. مصر تقود العرب في تصدير وإنتاج نوع جديد من الطاقة

من نيوزيلندا.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

السفارة المصرية في نيوزيلندا تفتح أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

صفوت الديب : الرأي العام الأمريكي بدأ في التغير تجاه القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

بمليون ونصف.. شاهد إليسا بجامب سوت في أبوظبي تشعل السوشيال ميديا

أسباب ظهور الطعم المعدني في الفم

مفتاح الحياة.. فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر يثير جدل رواد السوشيال

فيديو

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ