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رئيس التحرير
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انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك مستجدات أسعار الذهب بمختلف أعيرته.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات 
و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

وكان قد  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

وتتيح هذه المبادرة المُقترحة تتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فيها الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

سعر صرف الدولار الدولار أسعار الذهب الذهب شروق عادل

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