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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه في لحظات|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة هائلة وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يهتم الآلاف يوميا بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر مجددا، إذ شهد المعدن خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود الهبوط اليوم بعد قفزة كبيرة أمس وصلت بسعر الجرام من عيار 21 إلى 2830 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل نحو 2044 دولارا.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,404 جنيهات كأقل سعر فيما يصل  لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-11-2023

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر هو سعر بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر 

وتراجع سعر الذهب خاصة سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثير، سواء البيع أو الشراء للاستثمار، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، ليسجل نحو 22480 جنيه كأقل سعر للبيع بعد 22680 جنيها للشراء أمس  بفارق نحو 240 جنيها، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 500 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,229 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,825 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,421 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,883 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 22,440  جنيها

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

ويرغب المقبلون على الشراء خاصة عيار 21؛ بمعرفة سعر الجرام من العيار، وكذلك سعر المصنعية المضافة عليه.

ويتم حساب سعر المصنعية بإضافة نحو 6 إلى 10% من سعر الجرام في بعض محلات الصاغة، وقد تتراوح بين 80 إلى 150 جنيها في بعض المحلات.

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