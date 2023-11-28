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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الثلاثاء 28-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب،  لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 -11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,189 شراء 3,211 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,923 شراء 2,944 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,391 شراء 2,409 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,860 شراء 1,873 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,594 شراء 1,606 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 99,165 شراء 99,875 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 22,320 شراء 22,480 جنيه.
الكيلو بيع 3,188,571 شراء 3,211,429 جنيه.
 

الذهب 

سعر الذهب اليوم الاثنين 27 -11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,200 شراء 3,223 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,933 شراء 2,954 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,800 شراء 2,820 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,400 شراء 2,417 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,867 شراء 1,880 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,600 شراء 1,611 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 99,520 شراء 100,231 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 22,400 شراء 22,560 جنيه.
الكيلو بيع 3,200,000 شراء 3,222,857 جنيه.
 

الذهب 

 

سعر الذهب يوم 21-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400 جنيه.
الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000 جنيه.
 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، ، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .

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