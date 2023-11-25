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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-11-2023

صدى البلد

عاودت أسعار الذهب الارتفاع اليوم السبت 25-11-2023، بنحو 20 جنيها لكل جرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 ليسجل سعر 2765 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2370 جنيها، وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 3,160 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 25 - 11-2023

سعر الذهب عيار 24 بيع 3,137 شراء 3,160 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,876 شراء 2,897 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,745 شراء 2,765 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2,353 شراء 2,370 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,830 شراء 1,843 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,569 شراء 1,580 جنيها.

سعر الذهب الاونصة بيع 97,565 شراء 98,276 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بيع 21,960 شراء 22,120 جنيها.

سعر الذهب الكيلو بيع 3,137,143 شراء 3,160,000 جنيه.

وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,137 شراء 3,160  جنيها.
عيار 22بيع 2,876 شراء 2,897 جنيها.
عيار 21بيع 2,745 شراء 2,765 جنيها.
عيار 18بيع 2,353 شراء 2,370 جنيها.
عيار 14بيع 1,830 شراء 1,843 جنيها.
عيار 12بيع 1,569 شراء 1,580 جنيها.
الاونصةبيع 97,565 شراء 98,276 جنيها.
الجنيه الذهببيع 21,960 شراء 22,120 جنيها.
الكيلوبيع 3,137,143 شراء 3,160,000 جنيه.
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

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