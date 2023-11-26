سعر عيار 24 اليوم 26-11-2023

سجل سعر عيار 24 إلي 3171 جنيه للبيع و 3194 جنيه للشراء وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023،داخل محلات الصاغة.

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد دون أي تغيير في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية

زيادة محدودة

وأظهر سعر المعدن الأصفر أمس السبت؛ ارتفاعا طفيفا لم يجاوز حاجز الـ5 جنيهات في الجرام الواحد؛ داخل محلات الصاغة.

عيار 21

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2775 جنيه للبيع و 2795 جنيه للشراء.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة ، نحو 1850 جنيه للبيع و 2396 جنيه للشراء.



عيار 18



وسجل سعر عيار 18 نحو 2379 جنيه للبيع و 2396 جنيه للشراء



أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.631 ألف جنيه للبيع و 99.342 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.2 ألف جنيه للبيع و 22.36 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.2 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا وبنسبة 1.1 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 2003 دولارات، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 24 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2740 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1993 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2003 دولارات.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي حالة من التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر نوفمبر 49.4 نقطة، فيما كان يتوقع الخبراء 49.8 نقطة، وسجل بالقراءة السابقة 50 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر نوفمبر نحو 50.8 نقطة، فيما توقع الخبراء 50.4 نقطة، وكان قد سجل بالقراءة السابقة 50.6 نقطة.

نجح الذهب في البورصة العالمية في تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وأن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن وجد الدعم من ضعف مستويات الدولار والتوقعات المتزايدة أن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

زيادة أسبوعية

ارتفع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليسجل مكاسب بمقدار 22 دولار ليغلق عند المستوى 2002 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون، إذ استطاع الذهب أن يسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وسجل اعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 2007 دولار للأونصة، ولكن يتبقى عليه اختراق مستوى المقاومة 2010 دولار للأونصة حتى يتثنى له أن يستكمل الصعود ويحقق مستهدفاته عند 2050 ومن بعده قمته التاريخية 2080 دولار للأونصة.



وصدرت بيانات ضعيفة عن القطاع الصناعي الأمريكي أمس الجمعة، حيث أظهر مؤشر مدراء المشتريات عن القطاع الصناعي انكماش القطاع بنسبة 49.4 بأقل من القراءة السابقة 50 والتوقعات عند 49.9، حيث يمثل المستوى 50 في قراءة المؤشر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

ساهمت هذه البيانات في زيادة التوقعات ان التباطؤ مستمر في الاقتصاد الأمريكي وأن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وأن التحرك القادم في أسعار الفائدة سيكون نحو الهبوط في مستويات الفائدة.

تشير التوقعات في الأسواق الآن إلى احتمال يقترب من 95% أن البنك الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، بينما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 39.7% أن البنك سيقوم بخفض أسعار الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مايو 2024.

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن البيانات الضعيفة وتوقعات الأسواق ساهمت بشكل رئيسي في انخفاض مستويات الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وفقاً لمؤشر الدولار، حيث انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% وسجل أدنى مستوى في ثلاث أشهر.

أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فقد سجل أدنى مستوى في شهرين عند 4.363% خلال الأسبوع الماضي قبل أن يتعافى العائد بشكل طفيف ويغلق الأسبوع عند المستوى 4.472%.

يذكر أن انخفاض العائد على السندات يدفع الذهب إلى الارتفاع بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب الذي يعد أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات.