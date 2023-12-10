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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث شهدت أسعار الذهب اليوم انهيارا قويا على مستوى العالم، حيث سجل سعر الأوقية تراجعا غير مسبوق بعد أن قفز إلى أعلى قمة في تاريخ الأصفر وهي 2152 دولارا لكل أوقية.

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وانهار سعر الذهب ليسجل تراجعا بقيمة نحو 150 دولارا دفعة واحدة ، ليتراجع سعر الأوقية إلى نحو 2004 دولار بعد 2152 دولارا.

وتراجع سعر الذهب ، وخاصة سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وهبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,160 جنيه كأقل سعر للشراء ، و 22.320 جنيها بعد 22.680 جنيها، بفارق يزيد على 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 700 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة داخل السوق المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023، دون أي تغيير.
وسجّل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للشراء.

ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".
وبلغ سعر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص منها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، الإسكان والتعمير، الإسكندرية، المشرق، بلوم، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول".
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلي سعر، يليه ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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