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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه.. عيار 21 يسجل 2790 جنيها اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات خلال الشهرين الماضيين بقيمة ما يقرب من 600 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 جنيه نحو 2200 نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 2790 جنيها في 4 ديسمبر الجاري، وعلي المستوي العالمي يشهد الذهب حالة من  ارتفاعات ليعود لمستويات نهاية شهر أكبر الماضي مسجلا 2072 دولار للأوقية الواحدة.

 

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .


سعر الذهب بدون مصنعية


عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  3189 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين نحو 2923 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2790 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2391 جنيها.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 1860 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الإثنين نحو 1594جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الإثنين نحو 22320 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو  3.1 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 2072 دولار

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اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

 

 

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