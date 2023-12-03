2369 جنيها.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب تشهد تحركات قوية على جميع المستويات، حيث يشهد سعر الذهب الآن تذبذبات قوية في الأسواق، غلب عليها الارتفاع خلال الأيام الماضية.

والأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا كبيرا بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.

وعن أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 3-12--2023، فسجلت ارتفاعا طفيفا رغم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بقوة.

وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأحد 3-12-2023، قيمة 2072 دولارا للأوقية.

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 22.360جنيه مقابل 22.320 جنيه الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 40 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى2,379 بيعا، وشراء 2,396.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2,775 بيعا وشراء 2,795.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3,171 بيعا وشراء 3,194.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,171 شراء 3,194 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,907 شراء 2,928 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,775 شراء 2,795 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,379 شراء 2,396 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,850 شراء 1,863 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,586 شراء 1,597 الاونصة بيع 98,631 شراء 99,342 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,200 شراء 22,360 الكيلو بيع 3,171,429 شراء 3,194,286

ومن المتوقع ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع بداية العام المقبل.