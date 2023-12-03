عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق هدوءًا نسبيًا، بعد أن تراجعت بقوة خلال الايام الماضية بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي خفض على أثرها اتحاد منتجي الدواجن الاسعار بنحو 10 جنيهات للدواجن و25 جنيها لـ طبق البيض.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الأعلاف حيث سجّلت أسعار الذرة 13600 جنيه ووصل سعر الصويا إلى  32500 جنيه .

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023، فسجلت نحو 62 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 77 جنيهًا للساسو و105 جنيهات للدواجن البلدي.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في مصر، في المزارع والأسواق، والتي تراجعت على  مستوى جميع الأنواع.

txt

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

txt

200 جنيه.. تحرك في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

وتراجعت أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اليوم، من بينهم الذرة والصويا.

 

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 3-12-2023، في المزرعة نحو 62 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الماضي.

 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 14 جنيهًا مقارنة بأسعار الدواجن الشهر الماضي ، وتراوح سعرها بين 72 و 75 جنيها للكيلو.

 

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23.5 ألف جنيه للطن.
  • وتراجعت أسعار الذرة منذ بداية لأسبوع الجاري، ووصل سعر الذرة إلى 13600 جنيه
  • وسجل سعر الصويا اليوم الأربعاء 32500 ألف جنيه

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 118 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  130 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 147 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 155 و160 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 3-12-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 70 و73 جنيها للكيلو الواحد 

سعر الكتكوت اليوم 

وترجع سعر الكتكوت اليوم الأحد 29-11-2023، على مستوى جميع الأنواع

سعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت ساسو استقر عند 17 جنيها 
سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.
سعر كتكوت زري 15 جنيها.

 

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 72 و75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 77 مقارنة بـ  87 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 95 و100 جنيه.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  150 جنيها للكيلو.
  •  

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  64 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتعد صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي تسهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيواني الأخرى.

ويرجع تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار.
إجراءات الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية.
ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

الدواجن اسعار الدواجن الأعلاف الدواجن البيضاء سعر الدواجن اليوم البيض سعر الدواجن للمستهلك سعر الكتكوت اليوم بورصة الدواجن الفراخ الدواجن الساسو الدواجن البلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

محيي الدين: الدعم الكبير لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر نجاح لجهود تمويله

13.7 % زيادة في إجمالي الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية 2022/2023

محي الدين: أنشطة التكيف تضم فرصًا استثمارية واعدة في 5 مجالات للقطاع الخاص

معهد التخطيط القومي يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بمؤتمر المناخ Cop28 في الإمارات

محمود محي الدين: ضرورة حشد التمويل لمشروعات المناخ في الدول النامية

القومى للحوكمة يعقد لقاء للأطفال ذوى الاحتياجات للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"

محيي الدين: إعلان المساهمة برأس مال صندوق الخسائر والأضرار يبشر بنتائج إيجابية

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف دير البلح وسط قطاع غزة

الحكمة الشرعية لعدم جواز صاحب النذر الأكل من ذبيحته.. الإفتاء توضح

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

آخر أيام التصويت بالخارج.. بدء التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية في 9 دول

تحت الاختبار .. الزمالك يغازل جزائري ونيجيري للانضمام إلى صفوفه

سفير مصر في بوليڤيا: الاجازة الرسمية تساعد على زيادة الاقبال بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل انجلش كيك بالزبيب

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ