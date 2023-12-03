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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفأجاة غير متوقعة في قيمته بمصر

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب تذبذبات قوية في الاسواق، العالمي والمحلي، غلب غلب عليها الارتفاع خلال الايام الماضية.

والاسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع كبير بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.

وعن أسعار الذهب الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاحد 3-12--2023، فسجلت ارتفاع طفيف رفم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بقوة.

وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

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14 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

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توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

سعر الذهب في مصر 

 وفي السوق المحلية سعر الذهب ووصل  سعر الجنيه الذهب في مصر 22.360جنيه مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ  40 جنيه

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام  الذهب عيار 18 بيع 2,379 شراء 2,396

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,775 شراء 2,795

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 18 بيع 3,171 شراء 3,194

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,171 شراء 3,194
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,907 شراء 2,928
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,775 شراء 2,795
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,379 شراء 2,396
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,850 شراء 1,863
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,586 شراء 1,597
الاونصةبيع 98,631 شراء 99,342
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 22,200 شراء 22,360
الكيلوبيع 3,171,429 شراء 3,194,286

ومن المتوقع، ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.

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