زلزال قوى يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفأجاة غير متوقعة في قيمته بمصر

تشهد أسعار الذهب تذبذبات قوية في الاسواق، العالمي والمحلي، غلب غلب عليها الارتفاع خلال الايام الماضية.
والاسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع كبير بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.
وعن أسعار الذهب الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاحد 3-12--2023، فسجلت ارتفاع طفيف رفم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بقوة.
وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلية سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.360جنيه مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 40 جنيه
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,379 شراء 2,396
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,775 شراء 2,795
سعر الذهب عيار 24
وصل سعر الذهب عيار 18 بيع 3,171 شراء 3,194
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,171 شراء 3,194
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,907 شراء 2,928
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,775 شراء 2,795
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,379 شراء 2,396
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,850 شراء 1,863
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,586 شراء 1,597
|الاونصة
|بيع 98,631 شراء 99,342
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,200 شراء 22,360
|الكيلو
|بيع 3,171,429 شراء 3,194,286
ومن المتوقع، ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.