300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الزواج بعدما شهد هزة قوية وتراجع إلى مستويات قياسية، قبل أن يتحرك مجددا مخالفا التوقعات.

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط، ليعاود التحرك بعد أن تراجع، ولكن يظل السعر متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، إذ وصل الجرام من عيار 21 حينها إلى 2830 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الذهب خاصة سعر الجنيه ، الذي يقبل عليه الكثير للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله ، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، نحو 22,000 جنيه كأقل سعر للشراء بعد 21840 جنيها صباحا، بفارق يزيد على 300 جنيه تحديدا 360 جنيها، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 1000 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,379 بعد 2,340 جنيها، فيما وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة قبل يومين.

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 3,194 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,795 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,396 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 22,200 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 ويتم إضافة بين 6-10% من سعر الجرام ، وقد يكون بين 80-150جنيها في بعض محلات الصاغة الآخرى.