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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرقام قياسية.. رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن الأسعار| فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

كشف هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب.

وأكد هانى ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن أسعار الذهب ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2021.

 

أرقام قياسية

وتوقع رئيس شعبة الذهب، ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي لأرقام قياسية.

وعن أسعار الذهب محليا، قال رئيس شعبة الذهب، إن السوق المحلي يشهد استقرارا إلى حد ما.

استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

عيار 21 مفجأه .. أسعار الذهب اليوم السبت 2-12-2023

أسعار الذهب اليوم

 

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177 جنيها.
عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912 جنيها.
عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780 جنيها.

عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383 جنيها.
عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853 جنيها.
عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589 جنيها.
الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809 جنيهات.
الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240 جنيها.
الكيلو بيع 3,154,286 شراء 3,177,143 جنيها.

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