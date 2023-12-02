جولد بيليون: الذهب يرتفع 3.5 % في البورصة العالمية خلال الأسبوع الماضي

سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5% بمقدار 69 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2071 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2.6% ليمثل الشهر الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

وارتفع الذهب بمقدار 35 دولار ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8% مقتربا من القمة التاريخية التي سجلها الذهب في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة. وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وأظهر جيروم باول خلال تصريحاته الحذر من المزيد من التحركات في سعر الفائدة، وهو ما اعتبرته الأسواق تعليقات حذرة وبالتالي تزايدت التوقعات أن دورة رفع الفائدة قد انتهت من قبل الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأسعار الفائدة بعد تصريحات باول أظهرت احتمال بنسبة 64% بانخفاض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في مارس 2024، وكان هذا الاحتمال بنسبة 43% قبل التصريحات.

وارتفع احتمال خفض الفائدة في اجتماع شهر مايو 2024 إلى 90% بعد أن كان بنسبة 76%، أما عن اجتماع البنك الفيدرالي القادم في 13 ديسمبر الجاري فالتوقعات بنسبة 93.5% أن يبقي الفائدة ثابتة دون تغيير.

الجدير بالذكر أن رئيس الفيدرالي أشار في تصريحاته ضرورة عدم التسرع مع توقعات خفض الفائدة التي يرى أنها بعيدة حالياً في ظل عدم التأكد لدى البنك الفيدرالي أن السياسة الحالية كفيلة بعودة التضخم إلى مستهدف البنك 2%، إلا أن الأسواق قررت تجاهل هذا الاتجاه والتركيز مع فرص خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.

مؤشر الدولار الأمريكي انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 شهور قبل أن يختتم تداولات شهر نوفمبر منخفضاً بنسبة 2.9% وهو أكبر انخفاض شهري للدولار منذ عام كامل.



وانخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم أمس لتسجل أدنى مستوى منذ 3 شهور عند 4.197% بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 6.2% وخلال شهر نوفمبر المنتهي انخفضت بنسبة 12.3%.



انخفاض مستويات الدولار والتراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية تعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية معهم في ظل تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد استثماري.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي وسجلت مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستويات قياسية، بينما شهد الذهب المحلي تغيرات عديدة خلال تداولات الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2800 جنيه للجرام أعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر اغلاق الأمس 2795 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 30 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 2795 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل أدنى مستوى عند 2745 جنيه للجرام.

تسجيل الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى تاريخي جاء بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية التي سجلت مستويات قياسية، هذا بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي استقر بداية الأسبوع عند أعلى مستوياته.

توقعات أسعار الذهب

اختتم الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ 7 أشهر، وذلك بعد أن أغلق تداولات شهر نوفمبر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشرط وجود الحافز المناسب وإلا قد يلجأ الذهب إلى الهبوط التصحيحي.



السعر المحلي:



الذهب المحلي قد يلجأ إلى التذبذب حول المستوى 2800 جنيه للجرام خلال الفترة الحالية في انتظار تطورات حركة سعر الأونصة في السوق العالمي أو تطورات حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

القمة التي سجلها الذهب عند 2830 جنيه للجرام تظل هي الحد العلوي لمنطقة التذبذب واختراقها لأعلى يفتح الباب للمستوى 1850 ومن بعده 2900 جنيه للجرام، بينما المستوى 2750 جنيه للجرام هو الحد السفلي لمنطقة التذبذب وكسره لأسفل يؤدي إلى منطقة 2730 – 2700 جنيه للجرام.