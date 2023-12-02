الجرام بـ 1853 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين وأيضا للراغبين فى الزواج وشراء الشبكة حيث يسعي الكثيرون أيضا إلي الادخار حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1853 جنيها.

و يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177

عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912

عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780

عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383

عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853

عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589

الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809

الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240

الكيلو بيع 3,154,286 شراء 3,177,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وكان قد قرر مجلس الوزراء مايو الماضي، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط نتيجة استئناف الحرب على غزة.

وارتفع سعر عقود الذهب تسليم شهر فبراير بمقدار 32.50 دولار، أو ما يعادل 1.6 %، ليستقر عند 2089.70 دولارًا للأوقية بعد تداوله على ارتفاع يصل إلى 2095.70 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

فيما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.1 %، بمكاسب 21.5 دولار، ليصل لمستوى 2057 دولار للأوقية.

ويأتي أداء الذهب مع وجود الأسعار على أعتاب ما يسمى بالتقاطع الذهبي - مما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الارتفاع في المعدن الثمين.

من جانبه قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، إنه "سيكون من السابق لأوانه التكهن بموعد تيسير السياسة النقدية".

ولفت باول، إلى أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف مشيرا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.