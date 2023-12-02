استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

استقر سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت لليوم الثاني علي التوالي منذ أمس الجمعة، داخل محلات الصاغة المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2760 جنيه للبيع و 2780 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة لحوالي 3154 جنيه للبيع 3177 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة حوالي 1840 جنيه للبيع و 1853 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب المختلفة حوالي 2366 جنيه للبيع و 2383 جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للبيع و 98.81 ألف جينيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.1 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وكان قد قرر مجلس الوزراء مايو الماضي، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب عالميا ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بعد تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة وإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتتداول أسعار الذهب الفوري عند مستوى 2036 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ شهر مايو عند 2052 دولارا للأونصة.

ومن المتوقع بنسبة 40% أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22% تقريبًا في اليوم السابق.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.4%، إذ انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تراجع الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.

ويساهم الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، حيث تشير التوقعات في الأسواق حاليا إلى أن الذهب قد يشهد بعض التراجع قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولارا للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار.