300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن سعر الذهب، حيث يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الكثيرين، خاصة المقبلين على الزواج بعدما شهد هزة قوية وتراجع إلى مستويات قياسية، قبل أن يتحرك مجددا مخالفا التوقعات.

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وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط، ليعاود التحرك بعد أن تراجع، ولكن يظل السعر متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، إذ وصل الجرام من عيار 21 حينها إلى 2830 جنيها.

وتحرك سعر الذهب خاصة سعر الجنيه، الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.