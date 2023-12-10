عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 10-12-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر المعدن الأصفر زيادة طفيفة  لم تتخطى حاجز الـ 6 جنيهات في نهاية تعاملات أمس السبت داخل محلات الصاغة.

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 -12-2023

عيار 21


وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 2770 جنيها للبيع و 2790 جنيها للشراء

عيار 18


سجل سعر عيار 18 نحو 2347 جنيها للبيع و 2391 جنيها للشراء

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأعلي انتشارا نحو 3166 جنيها للبيع و 3189 جنيها للشراء

 

عيار 14


بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 1847 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء

أوقية الذهب 

 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.454 ألف جنيه للبيع و 99.17 ألف جنيه للشراء

 

كيلو الذهب 


وصل سعر الكيلو الذهب نحو 3.165 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب 


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22.16 ألف جنيه للبيع و 22.32 ألف جنيه للشراء.
 

3 عوامل تحدد سعر الذهب


وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

ولفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

وأشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.

 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعرعيار 18 اليوم مل وأعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

بدء التصويت في الساعة التاسعة.. المصريون يختارون الرئيس من بين 4 مرشحين

فضيحة مدوية لإسرائيل.. ناشطون يكذبون رواية الاحتلال بشأن استسلام مقاتلي حماس| فيديو

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 9-12-2023

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-9-2023

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يدلي بصوته في الانتخابات.. اليوم

لمن يريد رؤية النبي في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة

فشل جديد للذكاء الاصطناعي.. قصة تشات جي بي تي في المجال الطبي

أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه.. تطبيقات تدمر بطارية آيفونك

الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ