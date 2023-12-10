سعر الذهب اليوم 10-12-2023

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر المعدن الأصفر زيادة طفيفة لم تتخطى حاجز الـ 6 جنيهات في نهاية تعاملات أمس السبت داخل محلات الصاغة.

عيار 21



وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 2770 جنيها للبيع و 2790 جنيها للشراء

عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 2347 جنيها للبيع و 2391 جنيها للشراء

عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأعلي انتشارا نحو 3166 جنيها للبيع و 3189 جنيها للشراء

عيار 14



بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 1847 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.454 ألف جنيه للبيع و 99.17 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وصل سعر الكيلو الذهب نحو 3.165 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22.16 ألف جنيه للبيع و 22.32 ألف جنيه للشراء.



3 عوامل تحدد سعر الذهب



وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

ولفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

وأشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.