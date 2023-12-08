500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

شهد سعر الذهب اليوم هبوطا غير مسبوقا بعد قفزة جنونية عالميا ، حيث وصل سعر الأوقية عالميا إلى أعلى قمة في تاريخها لتتخطى 2150 دولارا لأول مرة.

وعن أسعار الذهب اليوم في مصر، فيبحث الغالبية العظمى عند الشراء عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وكذلك سعر الجرام عيار 18 ، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية الشبكة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

وبعدما شهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، عاود الهبوط بعد قفزة كبيرة وصلت بسعر الجرام عيار 21 إلى ما يقرب من 2850 جنيها رسميا في محلات الصاغة.

الذهب

وتراجع سعر الجرام من هذا العيار إلى نحو يبدأ اليوم من 2,770 جنيها ، بفارق نحو 65 جنيها بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر سجله هذا العيار الذي يفضله شريحة كبيرة من المشترين ، لشراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الذهب خاصة سعر الجنيه، الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، نحو 22,160 جنيه كأقل سعر للشراء بعد 22680 جنيها صباحا، بفارق يزيد على 500 جنيه، وتحديدا 520 جنيها، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 840 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر :

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة تشمل أسعار الأصفر في مصر بمحلات الصاغة على مستوى الأعيرة بدون أي مصنعية أو ضريبة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 22,160 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على شراء الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21، عن سعر مصنعية الذهب، ويتم إضافة بين 6-10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80-150جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.