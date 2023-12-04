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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير يوميا عن  سعر الذهب في مصر، بعدما سجل سعر الأوقية عالميا أعلى مستوى في تاريخها ، لتقترب بقوة من 2150 دولارا وهي أول مرة تصل هذا المستوى.

ومحليا يهتم الكثير خاصة المقبلين على الزواج بالبحث عن سعر عيار 21 الأن بعدما شهد  خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط، ليعاود التراجع بعد قفزة قوية.

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سعر جرام الذهب عيار 21 

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من السعر الأقصى محليا،  وهو أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، إذ وصل الجرام من عيار 21 حينها إلى 2830 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 أقل من 2800 جنيه، فيما يبدأ سعره اليوم للبيع 2,770 جنيها بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتراجع  سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم ليبدأ من 2,374  بعد 2,340  جنيها، فيما وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة قبل يومين.

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب 

وتراجع سعر الذهب خاصة سعر الجنيه، الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، نحو 22,160  جنيه كأقل سعر للشراء بعد 22680 جنيها صباحا، بفارق يزيد على 500 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 840 جنيها إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الإثنين في مصر: 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين:  2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الإثنين: 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الإثنين عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الإثنين عيار 24 للبيع: 22,160  جنيها.

الذهب
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