الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل قياسي لتسجل الأوقية أعلى مستوى لها في تاريخها ببورصة نيويورك ، فبعد أن كان الحد الأقصى الذي سجلته نحو 2056 دولارا بنهاية ينوين الماضي قفزت لتلامس نحو 2150 دولار، وهي أعلى قمة للأصفر.

انهيار الدولار

وسجل سعر اوقية الذهب مستوى قياسي على خلفية تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي زادت من ثقة التجار بأن البنك المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية ويمكن أن يقلل من نسبة الفائدة اعتبارًا من مارس، الامر الذي أدى إلى هبوط قاسي في سعر الدولار مقابل سلة العملات الست الرئيسية على مستوى العالم.

الذهب

وتابع باول إن "مخاطر التشديد النقدي والتسهيل المفرط تزداد توازنًا"، ولكن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في خفض الفائدة الآن.

خفض سعر الفائدة

وبعد تصريحات باول، حددت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الجمعة فرصة بنسبة 64% لخفض سعر الفائدة بحلول اجتماع مارس، مقارنة بـ 43% في وقت متأخر من يوم الخميس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

أظهرت البيانات أن قطاع التصنيع الأمريكي ظل ضعيفًا في نوفمبر، مما يؤكد أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية تسبب في تباطؤ الاقتصاد، حيث توقع المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ما أدى إلى قفزة الذهب.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الكثيرين، خاصة المقبلين على الزواج بعدما شهد هزة قوية وتراجع إلى مستويات قياسية، قبل أن يتحرك مجددا مخالفا التوقعات.

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط، ليعاود التحرك بعد أن تراجع، ولكن يظل السعر متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي، إذ وصل الجرام من عيار 21 حينها إلى 2830 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم من 2,374 بعد 2,340 جنيها، فيما وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة قبل يومين.

الذهب

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الإثنين في مصر: 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين" 2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الإثنين: 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الإثنين عيار 24 للبيع: 22,160 جنيها.