سعر الذهب اليوم 3-12-2023

أظهرت أسعار الذهب في مصر استقرارا، مع أول معاملات اليوم الأحد الموافق 3-12-2023؛ داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المتنوعة وذلك لليوم الثالث علي التوالي .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2760 جنيها للبيع و 2780 جنيها للشراء

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة لحوالي 3154 جنيها للبيع 3177 جنيها للشراء.

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة حوالي 1840 جنيها للبيع و 1853 جنيها للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب المختلفة حوالي 2366 جنيها للبيع و 2383 جنيها للشراء

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للبيع و 98.81 ألف جينيه للشراء

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.1 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وكان قد قرر مجلس الوزراء مايو الماضي، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب محليا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي وسجلت مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستويات قياسية، بينما شهد الذهب المحلي تغيرات عديدة خلال تداولات الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس السبت عند المستوى 2800 جنيه للجرام أعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر اغلاق الأمس 2795 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 30 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 2795 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع ذاته سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل أدنى مستوى عند 2745 جنيه للجرام.

تسجيل الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى تاريخي جاء بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية التي سجلت مستويات قياسية، هذا بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي استقر بداية الأسبوع عند أعلى مستوياته.

توقعات أسعار الذهب

اختتم الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ 7 أشهر، وذلك بعد أن أغلق تداولات شهر نوفمبر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشرط وجود الحافز المناسب وإلا قد يلجأ الذهب إلى الهبوط التصحيحي.