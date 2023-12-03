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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 1500 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تخبط على مدار الأيام القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,795 جنيها بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيه.

أهمية أسعار الذهب

و تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

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300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

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سعر الذهب عيار 21 اليوم 3-12-2023

استقرار في أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي

عيار 24 بيع 3,171 شراء 3,194
عيار 22 بيع 2,907 شراء 2,928
عيار 21 بيع 2,775 شراء 2,795
عيار 18 بيع 2,379 شراء 2,396
عيار 14 بيع 1,850 شراء 1,863
عيار 12 بيع 1,586 شراء 1,597
الاونصة بيع 98,631 شراء 99,342
الجنيه الذهب بيع 22,200 شراء 22,360
الكيلو بيع 3,171,429 شراء 3,194,286

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع كبير حيث صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % ليصعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول، التي عززت ثقة المتعاملين في أن المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية، وأنه قد يخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

حيث ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2069.10 دولار للأوقية (الأونصة) كما سجلت أسعار الذهب في وقت سابق  2075.09 دولار للأوقية لتتجاوز أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 2072.49 دولار والذي تم تسجيله في عام 2020.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.4% خلال الأسبوع المنقضىي حيث أظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر ، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

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سعر أقل أعيرة الذهب في مصر اليوم 3-12-2023

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استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.9 % لتصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 25.47 دولار للأوقية، متجهة لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي فيما صعد البلاتين 0.6 % إلى 932.44 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 % إلى 1004.92 دولار.

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