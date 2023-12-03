سعر أقل أعيرة الذهب في مصر اليوم 3-12-2023

استقر سعر أعيرة الذهب في مصر مسجلا 1840 جنيه للبيع و 1853 جنيه للشراء مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-12-2023، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأقل فئة.

استقرار الذهب

أظهرت أسعار الذهب في مصر مع أول معاملات اليوم الأحد استقرارا داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المتنوعة وذلك لليوم الثالث علي التوالي .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2760 جنيه للبيع و 2780 جنيه للشراء.

عيار 24

وسجل عيار عيار 24 الأغلى فئة نحو 3154 جنيه للبيع 3177 جنيه للشراء.

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب المختلفة حوالي 2366 جنيه للبيع و 2383 جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للبيع و 98.81 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.1 ألف جنيه للبيع و 22.24 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وكان قد قرر مجلس الوزراء مايو الماضي، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب محليا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي وسجلت مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستويات قياسية، بينما شهد الذهب المحلي تغيرات عديدة خلال تداولات الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2800 جنيه للجرام أعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر إغلاق الأمس 2795 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 30 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 2795 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل أدنى مستوى عند 2745 جنيه للجرام.

تسجيل الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى تاريخي جاء بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية التي سجلت مستويات قياسية، هذا بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي استقر بداية الأسبوع عند أعلى مستوياته.

مصر وصناعة الذهب

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شعبة الذهب لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح معرض نيبو لصناعة الذهب والمجوهرات بالقاهرة، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين, والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية .

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلي عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كيلو جرام.