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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3154 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2760 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2365 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22080 جنيه.

أسعار الذهب الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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