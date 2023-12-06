أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

قدمت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2790 جنيه.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2390 جنيه للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22.320 جنيه.