500 جنيه|الذهب يتراجع أخيرًا بعد ارتفاع جنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم هبوطا محليا وعالميا بعد قفزة جنونية، وصلت بسعر الأوقية عالميا إلى أعلى قمة في تاريخها لتتخطى 2150 دولارا لأول مرة.

ومحليا شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا من أعلى قمة سجلها سعر الأصفر، حيث يبحث الغالبية العظمى عند الشراء، عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وكذلك سعر الجرام عيار 18 ، وكذلك عند شراء الشبكة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 والمفضل لدى الكثير عند شراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة ، فتراجع ليبدأ من 2,366 كأقل سعر للبيع اليوم بعد 2,379 جنيها قبل ساعات ، وذلك بعد أن وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة الأسبوع الماضي.

الذهب

ويعتبر هذا العيار من المعدن النفيسة من الأكثر شهره في مناطق كثيرة عند شراء المشغولات، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو المناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

وبعدما شهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، عاود الهبوط بعد قفزة كبيرة وصلت بسعر الجرام عيار 21 إلى ما يقرب من 2850 جنيها رسميا في محلات الصاغة.

وهبط سعر الجرام من هذا العيار إلى نحو يبدأ اليوم من 2,760 جنيها ، بفارق نحو 75 جنيها بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر سجله هذا العيار الذي يفضله شريحة كبيرة من المشترين والبائعين.

سعر الذهب الآن في مصر :

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة تشمل أسعار الأصفر في مصر بمحلات الصاغة على مستوى الأعيرة بدون أي مصنعية أو ضريبة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,177 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,780 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,383 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,853 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 22,080 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الأصفر بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الأوقية في بورصة نيويورك نحو 2,027 دولارا بحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية .