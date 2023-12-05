300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة من أعلى قمة سجلها سعر الأصفر على مستوى العالم ، فبعد أن بلغ سعر الأوقية ما يزيد على 2140 دولارا واقترب على 2150؛ تراجعت اليوم بقوة لتفقد نحو 120 دولارا دفعة واحدة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع سعر الذهب في مصر، حيث يبحث الغالبية العظمى عند الشراء، عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وكذلك عند شراء الشبكة.

الذهب

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وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 نحو 2,775 جنيها بعد 2820 جنيها أمس، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي وهو 2835 جنيها بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

300 جنيه

شهد سعر الذهب ، وخاصة سعر الجنيه الذهب، تراجعا قويا، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22.200 جنيه كأقل سعر للشراء ، و 22.360 جنيها بعد 22.680 جنيها، بفارق يزيد على 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 800 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3,194 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 2,795 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,396 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 1,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 22,200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية

يبحث الراغبون في الشراء خاصة المشغولات الذهبية عن سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم بالمصنعية ، إذ يتم إضافة نحو 6-10% من سعر الجرام أو يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام كسعر للمصنعية.

الذهب

سعر الذهب عالميا

عمَّقت أسعار الأصفر من خسائرها بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 2,029.07 دولار بحلول الساعة 23:02 ، فيما كان قد وصل أمس إلى 2152 دولارا للأوقية .