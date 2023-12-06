800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب تراجعا غير مسبوق على مستوى العالم ، إذ سجلت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بأعلى سعر سجلته قبل ساعات وهو 2152 دولارا لتهبط ما يزيد تلى 130 دولارا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الان في مصر

وشهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا من أعلى قمة سجلها سعر الأصفر،، حيث يبحث الغالبية العظمى عند الشراء، عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وكذلك عند شراء الشبكة.

الذهب

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وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 نحو 2,775 جنيها بعد 2835 جنيها، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

800 جنيه

شهد سعر الذهب ، وخاصة سعر الجنيه الذهب، تراجعا قويا، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22.200 جنيه كأقل سعر للشراء ، و 22.360 جنيها بعد 22.680 جنيها، بفارق يزيد على 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 800 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,194 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء: 2,795 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء: 2,396 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 للشراء: 1,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 22,200 جنيه.

سعر الذهب عالميا

ونزفت أسعار الأصفر بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 2,023.47 دولار بحلول الساعة 04:17 ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية .