انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 -12-2023

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 6 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240 جنيها.

الكيلو بيع 3,154,286 شراء 3,177,143 جنيها.



الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400 جنيها.

الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000 جنيها.



الذهب

سعر الذهب أمس الإثنين 4 -12-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 جنيها.



الأونصة بيع 98,454 شراء 99,165 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320 جنيها.

الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 جنيها.



الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .