عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 -12-2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 6 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240 جنيها.
الكيلو بيع 3,154,286 شراء 3,177,143 جنيها.
 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400 جنيها.
الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000 جنيها.
 

الذهب 

سعر الذهب أمس الإثنين 4 -12-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 جنيها.


الأونصة بيع 98,454 شراء 99,165 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320  جنيها.
الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 جنيها.
 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب الآن في مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب عيار 24 الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

براتب 19 ألف جنيه.. وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

بـ6 خطوات.. اعرف كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

خطوات استخراج قسيمة طلاق أونلاين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في مصر

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. تعرف عليها

للحصول على الدعم.. إضافة مواليد ببطاقة التموين

لتفادي الغرامة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

ترشيحاتنا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

سرايا القدس تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم

مسئول أوكراني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي كلمته أمام الكونجرس

البيت الأبيض: مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

اليونايتد يسعى لمصالحة جماهيره وغيابات بالجملة في صفوف البلوز..تقرير عن مواجهات الفريقين بالأرقام

ليفربول في ورطة قبل مواجهة شيفيلد بالدوري الإنجليزي.. ماذا يحدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ