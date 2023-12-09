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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولد بيليون: الذهب يتراجع 3.3 % خلال تداولات الأسبوع الماضي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت أسعار الذهب  انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق بخصوص مستقبل الفائدة الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف التي جاءت بأفضل من التوقعات.

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انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

انخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1994 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2004 دولار للأونصة، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

بداية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاع حاد في أسعار الذهب وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يستسلم الذهب للهبوط الحاد بسبب التصحيح السلبي وعمليات جني الأرباح، ليخسر الذهب عند الاغلاق 144 دولار من قيمته.

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يوم أمس الجمعة صدرت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ليظهر تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألف والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.


انخفضت أسعار الذهب بعد بيانات الوظائف خلال جلسة الأمس بنسبة 1.2% وذلك بعد أن استطاع الدولار الارتفاع بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكمله بنسبة 0.7%.

تقلصت توقعات الخفض المحتمل لسعر الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي في شهر مارس 2024 من قبل الأسواق، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف يوم الجمعة أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة كافية.

توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية يشير حالياً إلى اجتماع أعلى من 97% أن البنك الفيدرالي سيثبت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أن وصلت التوقعات إلى 99% بعد صدور أخبار الأمس، بينما تراجع احتمال خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 إلى 43% بعد أن كان يتخطى 50% قبل البيانات.

لجنة تداول السلع الآجلة (COT)

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، تراجع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 1005 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 4465 عقد مقارنة مع التقرير السابق.


البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تضارب في الطلب على عقود الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من جهة بالإضافة إلى البيانات الأمريكية المتضاربة حتى الآن والتي قد تدفع البنك إلى التمسك بسياسته الحالية.

اتضح هذا بعد أن ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 4% خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.104%.


مجلس الذهب العالمي يظهر تقلص التدفقات الخارجة من الصناديق في نوفمبر
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.


انخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر. وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.


في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب. بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.


ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.


أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضاً بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طن ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طن.


وقد أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8584 طن منخفضة بنسبة 0.04% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.3 مليار دولار.


تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.

جولد بيليون أسعار الذهب الفائدة الأمريكية الذهب الفوري اجتماع البنك الفيدرالي

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