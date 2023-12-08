مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن ما ينتظهر الذهب، حيث يُحقق تسعير منضبط للمعدن الثمين في السوق المحلية، بالإضافة إلى أنه يتيح للتجار والشركات والمواطنين الحصول على قيمة عادلة للاستثمار والتجارة.

وبالتالي يقلل من احتمال حدوث مبالغة في أسعار الذهب، مما يحقق استقرارًا إضافيًا في السوق، ويتم تداول الذهب بشكل مباشر بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين والتجار حول تأثير التغيرات الاقتصادية على قيمة الذهب.

تتيح منصة البورصة للمتداولين تحديد سعر الذهب عند التداول وفقًا للأسعار العالمية الراهنة، مما يجعل السوق المحلية متماشية مع التطورات الدولية.

أما الراغبون في الاستثمار، فيعد طرح الذهب في البورصة فرصة لتوفير خام الذهب للراغبين في الاستثمار والتجار والمصنعين، و يسهم ذلك في تعزيز قطاع الصناعة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وفي إطار جهود الدولة لخفض سعر الذهب، كانت قد أصدرت مبادرة الإعفاء الجمركي لتعزيز الاستقرار في سوق الذهب.

وتم اتخاذ قرار إعفاء الذهب من الجمارك في مايو 2023، ونص القرار على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة.

https://www.youtube.com/watch?v=2t9LFmtbG2E

وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة بصحبة الوافدين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يسري ذلك القرار لمدة 6 أشهر فقط.