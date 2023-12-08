عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن أمطار رعدية بـ 5 محافظات.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار| نشرة التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

عاجل.. الأرصاد تعلن أمطار رعدية من مساء اليوم بـ 5 محافظات

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الخريف، الذي يكون به تقلبات كثيرة في الأحوال الجوية، وهناك تغيرات حادة وسريعة من يوم لـ الثاني.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الثانية المصرية، أن الأيام الماضية شهدت شبورة ضبابية، ولكن خلال الأيام المقبلة ستقل هذه الشبورة التي تعرضت لها البلاد في الفترة الماضية.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  إلي أن كميات الأمطار اليوم الجمعة، ترتفع على المناطق الساحلية، وستكون رعدية، على مطروح والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، وأن هذه الأمطار ستبدأ اليوم من فترة المساء.


كيلو سكر زيادة على البطاقات التموينية بـ27 جنيها| الموعد والتفاصيل

 

أكدت هالة غريب سيد وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن السكر يتم ضخه بكميات كبيرة جدًا على مستوى الجمهورية، موضحة أنه لا يوجد مشكلات بالسكر.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وجه بصرف كميات أكبر من السكر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.


طائرات الاحتلال تدمر أجزاء واسعة من المسجد العمري في غزة

 

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا يفيد بأن طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمري في غزة.

 

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة.

 

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين


 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة إنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية غدًا السبت، كما متوقع امتداد أمطار خفيفة لجنوب سلاسل البحر الأحمر، ومتوقع استمرار استقرار الأحوال الجوية على مداريومي السبت والأحد.

 

نائبة التنسيقية: المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال بالانتخابات


 

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال فقط، حيث أصبحت المرأة تشارك بشكل واضح في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية.

وأضافت هيام الطباخ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المرأة المصرية أصبحت في الصفوف الأمامية، فهي بمثابة عامل جذب لأسرتها، متابعة: الجمهورية الجديدة تتيح للمرأة الحصول على كافة حقوقها.

 

زيادة بكميات الأمطار اليوم.. رسالة جديدة من الأرصاد للمواطنين


تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وشبورة في الساعات الصباحية تتسبب في غلق الطرق، ولذلك هيئة الأرصاد الجوية تقوم بإصدار التحذيرات والبيانات لـ المواطنين لتوخي الحذر.

 

أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم.. فيديو


 

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.30 جنيه للبيع، و 33.19جنيه للشراء

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر| عيار 21 مفاجأة


 

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

الوطنية للانتخابات: بدء توزيع القضاة على اللجان في الوجه القبلي

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بدءاً من اليوم الجمعة، جرى توزيع القضاة والبدء بخط الصعيد «الوجه القبلي»، وفقا للتوزيع الجغرافي، وتباعاً سيجري توزيع القضاة على اللجان الانتخابية حتى وصول القضاة إلى كل مقراتهم للإشراف على العملية الانتخابية.

وأضاف «البنداري»، لقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من الاجراءات ستتم مع وصول القضاة إلى المقرات الانتخابية للإشراف على العملية الانتخابية، وأولها تسلم أوراق العملية الانتخابية إلى قاضي ورئيس لجنة المتابعة الذي يكون في استقبالهم هو من يقوم بتسليمهم الأوراق، كما سيجري توفير الإقامة لهم حتى بداية اليوم الانتخابي.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية التموين السكر وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني.. الزي الرسمي للأهلي والزمالك في كأس سوبر اليد

إعلام الاحتلال: بايدن حدد لإسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة

أول إجراء من سفير مصر الجديد في لبنان

مؤامرة إسرائيلية.. مصطفى بكري يحذر من نصب النازحين الفلسطينيين خيام قرب الحدود المصرية

بمقذوفات صاروخية .. هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني العراقي

313 شهيد خلال ساعات..الصحة الفلسطينية:ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لأكثر من 17 ألف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ