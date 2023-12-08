الأرصاد تعلن أمطار رعدية بـ 5 محافظات.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار| نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

عاجل.. الأرصاد تعلن أمطار رعدية من مساء اليوم بـ 5 محافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الخريف، الذي يكون به تقلبات كثيرة في الأحوال الجوية، وهناك تغيرات حادة وسريعة من يوم لـ الثاني.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الثانية المصرية، أن الأيام الماضية شهدت شبورة ضبابية، ولكن خلال الأيام المقبلة ستقل هذه الشبورة التي تعرضت لها البلاد في الفترة الماضية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن كميات الأمطار اليوم الجمعة، ترتفع على المناطق الساحلية، وستكون رعدية، على مطروح والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، وأن هذه الأمطار ستبدأ اليوم من فترة المساء.

أكدت هالة غريب سيد وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن السكر يتم ضخه بكميات كبيرة جدًا على مستوى الجمهورية، موضحة أنه لا يوجد مشكلات بالسكر.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وجه بصرف كميات أكبر من السكر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.



طائرات الاحتلال تدمر أجزاء واسعة من المسجد العمري في غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا يفيد بأن طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمري في غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة.

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة إنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية غدًا السبت، كما متوقع امتداد أمطار خفيفة لجنوب سلاسل البحر الأحمر، ومتوقع استمرار استقرار الأحوال الجوية على مداريومي السبت والأحد.

نائبة التنسيقية: المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال بالانتخابات





قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال فقط، حيث أصبحت المرأة تشارك بشكل واضح في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية.

وأضافت هيام الطباخ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المرأة المصرية أصبحت في الصفوف الأمامية، فهي بمثابة عامل جذب لأسرتها، متابعة: الجمهورية الجديدة تتيح للمرأة الحصول على كافة حقوقها.

زيادة بكميات الأمطار اليوم.. رسالة جديدة من الأرصاد للمواطنين



تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وشبورة في الساعات الصباحية تتسبب في غلق الطرق، ولذلك هيئة الأرصاد الجوية تقوم بإصدار التحذيرات والبيانات لـ المواطنين لتوخي الحذر.

أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم.. فيديو





الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.30 جنيه للبيع، و 33.19جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر| عيار 21 مفاجأة





قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

الوطنية للانتخابات: بدء توزيع القضاة على اللجان في الوجه القبلي

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بدءاً من اليوم الجمعة، جرى توزيع القضاة والبدء بخط الصعيد «الوجه القبلي»، وفقا للتوزيع الجغرافي، وتباعاً سيجري توزيع القضاة على اللجان الانتخابية حتى وصول القضاة إلى كل مقراتهم للإشراف على العملية الانتخابية.

وأضاف «البنداري»، لقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من الاجراءات ستتم مع وصول القضاة إلى المقرات الانتخابية للإشراف على العملية الانتخابية، وأولها تسلم أوراق العملية الانتخابية إلى قاضي ورئيس لجنة المتابعة الذي يكون في استقبالهم هو من يقوم بتسليمهم الأوراق، كما سيجري توفير الإقامة لهم حتى بداية اليوم الانتخابي.