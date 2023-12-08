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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائبة التنسيقية: المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال بالانتخابات

صدى البلد

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية أنهت فكرة احتكار التصويت للرجال فقط، حيث أصبحت المرأة تشارك بشكل واضح في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية.

وأضافت هيام الطباخ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المرأة المصرية أصبحت في الصفوف الأمامية، فهي بمثابة عامل جذب لأسرتها، متابعة: الجمهورية الجديدة تتيح للمرأة الحصول على كافة حقوقها.

 

واسترسلت: ما يحدث الآن افضل تمثيل الديمقراطية في تاريخ مصر، التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة المصرية أصبح أمر واقع.


وشددت على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي الفترة الحالية، حيث حصلت المرأة على. كافة حقوقها، التعليمية والسياسية والاقتصادية.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب المرأة المصرية الانتخابات الجمهورية الجديدة

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