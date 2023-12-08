بـ 12.6 جنيه.. قرار عاجل من التموين بشأن السكر الحر والمدعم

شهدت أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وصل من خلالها رفع سعر السكر في بعض الأسواق لـ 55 جنيها، وعلى الفور تحركت وزارة التموين وقامت بتوفير السكر الحر لـ المواطنين بـ 27 جنيها، والسكر المدعم على بطاقات التموين كما هو بـ 12.6 جنيه.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن شبكة الفساد والتي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية داخل وزارة التموين بقيادة مستشار وزير التموين للمتابعة والرقابة، وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ويتم التحقيق نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وتابع أحمد موسى، أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، قائلا: "مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.



أكدت هالة غريب سيد وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن السكر يتم ضخه بكميات كبيرة جدًا على مستوى الجمهورية، موضحة أنه لا يوجد مشكلات بالسكر.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وجه بصرف كميات أكبر من السكر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.



وأشارت إلي أنه وفقًا للقرار رقم 31 لسنة 2023، يكون هناك توفير لـ السكر الحر من يوم الاثنين المقبل، وأن من يمتلك بطاقة تموينية بها من فرد لـ3 سيحصل على 1 سكر، ومن يمتلك بطاقة بها من 4 أفراد وأكثر سيحصل على 2 كيلو وسعر الكيلو 27 جنيها.



ولفتت إلي أن هذا السكر ليس له علاقة بالسكر المدعم الذي يصرف عبر بطاقة التموين بـ12.60 جنيه، فلا مساس بالدعم، وما سيطرح سيكون إضافة للمواطنين.



وأوضحت أن هذه الكميات ليس لها علاقة بما يضخ بالسلاسل الاستهلاكية، فهذا شيء وهذا شيء، وأنه لا يوجد مشكلة بالسكر.