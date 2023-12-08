عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ27 جنبها.. اعرف نصيبك من السكر الحر بعد الزيادة في الحصة التموينية

السكر
السكر

زيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين بداية من يوم الأثنين 11-12-2023 قرار مهم اتخذته وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطن من السكر الحر الذي تطرحه وزارة التموين بسعر 27 جنيها بالمنافذ التابعة ومن خلال السلاسل التجارية للقطاع الخاص في إطار مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

8 كيلو سكر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إتاحة 2 كيلو سكر حر/سعر الكيلو 27 جنيها لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر بجانب حصة البطاقة التموينية (4 أفراد) من سكر الدعم التي تصل إلى 6 كيلو سكر ليصل المجموع الذي يحصل عليه المواطن 8 كيلو سكر.

أخبار التوك شو| حملة السيسى: الموقف المصرى يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي.. التموين: كيلو السكر بـ 27 جنيها ضمن البطاقات التموينية

مفاجأة غير سعيدة للمقبوض عليهم في قضايا السكر والزيت والأرز

كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 3 أفراد فأقل

وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للبطاقة 3 أفراد فأقل والتي تحصل على كيلو سكر مدعم لكل فرد ليتم إضافة كيلو سكر حر على قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية.

وجاء ذلك خلال توجيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوزاري رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

وتم توجيه كافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

السكر وزير التموين خفض الأسعار السلاسل التجارية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

موضوعات متعلقة

مفاجأة غير سعيدة للمقبوض عليهم في قضايا السكر والزيت والأرز

بالأرقام.. مضبوطات السكر والأرز والزيوت

السكر متوفر لدى التموين.. أحمد كمال: زيادة معدلات الضخ يوميا وتكثيف الرقابة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

عاجل.. بوتين يعلن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الروسية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ