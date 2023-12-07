بـ27 جنيها| التموين تمنح كيس سكر على البطاقات التموينية اعتبارا من هذا الموعد

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن اليوم صدر قرار من وزير التموين بإضافة سلعة السكر في البطاقات التموينية التى تحتوي على عدد من ١ إلى ٣ أفراد سوف تحصل على كيلو سكر ومن ٤ أفراد فأكثر سوف يحصلون على كيسين سكر.



وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية cbc تقديم الإعلامي جابر القرموطي إن البطاقات التموينية بمحافظة الأقصر تضم مليون مواطن حوالى ٣٢٦ ألف بطاقة يدخل فيها المليون.

كيس السكر ب ٢٧ جنيها

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه اعتبارا من يوم ١١ من ديسمبر سوف يتوفر السكر بجميع تجار التموين وبالتالى يتم ضمان وصول كيس السكر ب ٢٧ جنيها.