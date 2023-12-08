عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حملة السيسى: الموقف المصرى يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي.. التموين: كيلو السكر بـ 27 جنيها ضمن البطاقات التموينية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

ضياء رشوان: الحوار الوطني فتح الباب أمام المزيد من الديمقراطية
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي الأهم في الأنظمة الرئيسية والتي يملك بها رئيس الدولة كافة الصلاحيات التنفيذية، وموقع الرئيس المصري وفقا للدستور المصري في موقع مهم للغاية.
 


ضياء رشوان: إعلام الدولة ساوى بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024
قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي (ماسبيرو سابقا).
 

بـ27 جنيها| التموين تمنح كيس سكر على البطاقات التموينية اعتبارا من هذا الموعد
أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن اليوم صدر قرار من وزير التموين بإضافة سلعة السكر في البطاقات التموينية  التى تحتوي على عدد من ١ إلى ٣ أفراد سوف تحصل على كيلو سكر ومن ٤ أفراد فأكثر سوف يحصلون على كيسين سكر.
 

حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي
قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني خلال افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة أسيوط عام 2016 على موقف مصر الثابت وهي عدم تصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 

طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه وبلدنا حاضنة لعدم الوطنية
أكد الإعلامي طوني خليفة، أن بلاده ليست مستقلة لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مستقل من الداخل، قائلا: "فين الاستقلال ومفيش لبنان تقدر تأخذ قرار إلا إذا لم يوافق عليها إيران وأمريكا وقطر وروسيا وفرنسا وغيرهم، وأي استقلال نتكلم عنه ولبنان طوال سنة بلا رئيس جمهورية وكل مؤسسات الدولة اتفرغت ولا سياسة ولا اقتصاد".
 

حركة فتح: مصر قلب العروبة النابض ونقدر موقفها برفض الترحيل
قال الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنّ الفلسطينيين يقدرون مصر ويعتبرونها قلب العروبة النابض ورئة الفلسطينيين إلى العالم، موضحًا: "نقدر لها موقفها السامي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة برفض عملية الترحيل".
 

البيت الأبيض: لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة
أعلن البيت الأبيض، أن هناك مناقشات يومية مع شركائنا في المنطقة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة.

 

مستقبل وطن: ما تحقق بمصر خلال الـ10 سنوات الماضية إعجاز وليس إنجازا
قال النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه مع قرب نهاية فترة الدعاية الإنتخابية عايز أقول رسالتين من القلب، الرسالة الأولى، سعداء جدًا فى حزب مستقبل وطن بحالة التوافق والانسجام التى نعيشها مع أشقائنا من كافة ممثلى الأحزاب والكيانات السياسية خصوصا خلال الفترة الأخيرة.
 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر للسماح بدخول مئات الشاحنات الإغاثية
أعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن امتنان بلاده لمصر التي لعبت دورًا أساسيًا في السماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 

ترتيبات مصرية لتشغيل منفذ كرم أبو سالم بالأيام المقبلة بنفس آليات عمل العوجة
أفادت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، بوجود ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الأيام القادمة بنفس آليات عمل منفذ العوجة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| حملة السيسى: الموقف المصرى يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي.. التموين: كيلو السكر بـ 27 جنيها ضمن البطاقات التموينية

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

شبانة: تحرك الأهلي تأخر كثيرًا في قضية حسين الشحات

بعوض مجمد منذ 130 مليون سنة يكشف مفاجأة غريبة..تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة للمقبوض عليهم في قضايا السكر والزيت والأرز

إعفاء السيارات من الضرائب الجمركية فى حالة واحدة وفقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للجدة الفلسطينية يثير أحزان رواد السوشيال ميديا

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ