أخبار التوك شو| حملة السيسى: الموقف المصرى يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي.. التموين: كيلو السكر بـ 27 جنيها ضمن البطاقات التموينية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

ضياء رشوان: الحوار الوطني فتح الباب أمام المزيد من الديمقراطية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي الأهم في الأنظمة الرئيسية والتي يملك بها رئيس الدولة كافة الصلاحيات التنفيذية، وموقع الرئيس المصري وفقا للدستور المصري في موقع مهم للغاية.





ضياء رشوان: إعلام الدولة ساوى بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي (ماسبيرو سابقا).



بـ27 جنيها| التموين تمنح كيس سكر على البطاقات التموينية اعتبارا من هذا الموعد

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن اليوم صدر قرار من وزير التموين بإضافة سلعة السكر في البطاقات التموينية التى تحتوي على عدد من ١ إلى ٣ أفراد سوف تحصل على كيلو سكر ومن ٤ أفراد فأكثر سوف يحصلون على كيسين سكر.



حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي

قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني خلال افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة أسيوط عام 2016 على موقف مصر الثابت وهي عدم تصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه وبلدنا حاضنة لعدم الوطنية

أكد الإعلامي طوني خليفة، أن بلاده ليست مستقلة لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مستقل من الداخل، قائلا: "فين الاستقلال ومفيش لبنان تقدر تأخذ قرار إلا إذا لم يوافق عليها إيران وأمريكا وقطر وروسيا وفرنسا وغيرهم، وأي استقلال نتكلم عنه ولبنان طوال سنة بلا رئيس جمهورية وكل مؤسسات الدولة اتفرغت ولا سياسة ولا اقتصاد".



حركة فتح: مصر قلب العروبة النابض ونقدر موقفها برفض الترحيل

قال الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنّ الفلسطينيين يقدرون مصر ويعتبرونها قلب العروبة النابض ورئة الفلسطينيين إلى العالم، موضحًا: "نقدر لها موقفها السامي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة برفض عملية الترحيل".



البيت الأبيض: لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة

أعلن البيت الأبيض، أن هناك مناقشات يومية مع شركائنا في المنطقة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة في غزة.

مستقبل وطن: ما تحقق بمصر خلال الـ10 سنوات الماضية إعجاز وليس إنجازا

قال النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه مع قرب نهاية فترة الدعاية الإنتخابية عايز أقول رسالتين من القلب، الرسالة الأولى، سعداء جدًا فى حزب مستقبل وطن بحالة التوافق والانسجام التى نعيشها مع أشقائنا من كافة ممثلى الأحزاب والكيانات السياسية خصوصا خلال الفترة الأخيرة.



مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر للسماح بدخول مئات الشاحنات الإغاثية

أعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن امتنان بلاده لمصر التي لعبت دورًا أساسيًا في السماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ترتيبات مصرية لتشغيل منفذ كرم أبو سالم بالأيام المقبلة بنفس آليات عمل العوجة

أفادت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، بوجود ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الأيام القادمة بنفس آليات عمل منفذ العوجة.

