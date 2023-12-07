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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: الحوار الوطني فتح الباب أمام المزيد من الديمقراطية

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي الأهم في الأنظمة الرئيسية والتي يملك بها رئيس الدولة كافة الصلاحيات التنفيذية، وموقع الرئيس المصري وفقا للدستور المصري في موقع مهم للغاية.


وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في مثل هذه الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية الحرجة يتعاظم دور رئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية، وفي مصر رئيس الدولة هو صانع السياسة الخارجية.

التطور إلى الأمام ديمقراطيا 


وتابع ضياء رشوان: «لابد من التطور إلى الأمام ديمقراطيا وهو ما شهدناه في جلسات الحوار الوطني والذي كان في غاية الأهمية، والإصلاح السياسي تأخر بسبب أولويات أخرى ولكن بالحوار الوطني حققنا ذلك وعقبه الانتخابات الرئاسية الحالية، وبالتالي قطعنا خطوة مهمة من تحول الحوار لشيء مؤسسي وسيتلوه برلمان ثمَّ محليات، وقطعنا بذلك خطوات أفضل نحو الجمهورية الجديدة وهذه ملامحها».

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