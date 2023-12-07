حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي

قال النائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني خلال افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة أسيوط عام 2016 على موقف مصر الثابت وهي عدم تصفية القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الموقف المصرى

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد ضرورة الوفاق الفلسطيني الداخلي، لذا قامت مصر بالعديد من المساعي في هذا الشأن من بينها استضافة الفصائل بمدينة العلمين قبل عدوان 7 أكتوبر الماضي.