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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه وبلدنا حاضنة لعدم الوطنية

طوني خليفة
طوني خليفة

أكد الإعلامي طوني خليفة، أن بلاده ليست مستقلة لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مستقل من الداخل، قائلا: "فين الاستقلال ومفيش لبنان تقدر تأخذ قرار إلا إذا لم يوافق عليها إيران وأمريكا وقطر وروسيا وفرنسا وغيرهم، وأي استقلال نتكلم عنه ولبنان طوال سنة بلا رئيس جمهورية وكل مؤسسات الدولة اتفرغت ولا سياسة ولا اقتصاد".

طوني خليفة يتحدث عن لبنان 

وهاجم طوني خليفة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، موقف الشعب اللبناني تجاه بلده قائلا: "كل السياسيين خذلونا في لبنان وشعبنا فاسد أكثر من حكامه واللي بيجيب الحكام شعب، واللبناني واقف ضد اللبناني أخوه وكل مجموعة لها ارتباطات ولبنان تخرج من المأزق حينما يتفق الشعب".

 

واستكمل: إحنا في لبنان بيئة حاضنة للخلافات وإحنا مجموعة مواطنين ننتمي لكل شيء إلا الوطن وننتمى للزعماء والطوائف والمذاهب ودول خارج الحدود ولا نهتم ببلدنا وإحنا بيئة حاضنة لعدم الوطنية وانتماءنا مش للوطن ولكن الطائفية والحزبية".

طوني خليفة لبنان أسما إبراهيم قناة القاهرة والناس الشعب اللبناني السياسيين

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