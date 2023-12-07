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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوني خليفة: فرض المثـ لية على الشعوب استفزاز

طوني خليفة
طوني خليفة

عبر الإعلامي طوني خليفة، عن رأيه في كثرة مشاهد المثلية على المنصات العالمية، قائلا إن "كل انسان حر بحياته وإذا كنا ضد المثلية واذا عايزين يعيشوا الحياة ولكن لا تفرضوها على الناس بهذا الشكل المستفز وتستفز الآخرين والاستفزاز يولد الكراهية والعدائية".

طوني خليفة يتحدث عن العنصرية 

واضاف طوني خليفة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك إصرارا على هذه المواجهة مع المثليين وهذا الموضوع فيه لغط هل المثلية اختيار أو مرض ولكن المجاهرة بهذه الطريقة مستفزة، متابعا: "أنا ضد الاستفزاز، ولكن أنا بالمقابل ضد التعرض بشكل عنصري لهم".

وتابع: "هم يعيشون حياتهم بمجتمعاتهم ولكن دون تشكيل أذى للمجتمعات الأخرى خصوصا أنهم بيدخلوا على المناهج الدراسية والأطفال والسينما والانترنت"، مؤكدا أنه مع حريتهم ولكن بدون فرض على الآخرين من الشعوب الرافضة.

طوني خليفة المثلية الجنسية أسما إبراهيم قناة القاهرة والناس برنامج حبر سري

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