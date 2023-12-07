مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر للسماح بدخول مئات الشاحنات الإغاثية

أعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن امتنان بلاده لمصر التي لعبت دورًا أساسيًا في السماح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أضاف «منصور»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، المُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن بحاجه إلى دخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة، من أجل توفير المساعدات لسكان القطاع المدنيين».

العدوان الإسرائيلي

وتابع أنَّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن، يزيد على 17 ألف شهيد فلسطيني، وعدد كبير من المصابين وصل إلى حوالي 65 ألفًا.