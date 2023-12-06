بعد الترقية.. القصة الكاملة لاتهام مسئول في التموين باحتكار السكر| شاهد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "لاتهامه بتشكيل شبكة فساد وحجب واحتكار السلع منها السكر.. القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين".

وجاء في التقرير أن هناك شبكة فساد قامت بجب السلع عن المواطنين وقانت بالاستيلاء على المال العام، وتم القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين.

وقد كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن شبكة الفساد والتي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية داخل وزارة التموين بقيادة مستشار وزير التموين للمتابعة والرقابة، وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ويتم التحقيق نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وتابع أحمد موسى، أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، قائلا: "مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.

