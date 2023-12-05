عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة: القبض على مستشار التموين و8 آخرين في شبكة فساد السكر

أحمد موسى
أحمد موسى

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئولة عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.

txt

حقيقة تعرض شيخ الأزهر لوعكة صحية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء| توك شو


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

وقال أحمد موسى: شبكة الفساد فيها مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة.

وتابع أنهم حاليا متهمون ويحقق معهم أمام محكمة آمن الدولة العليا، لافتا إلى أنه تم مصادرة 90 طن سكر من أحد مصانع التعبئة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أمن الدولة العليا الرقابة الإدارية الشركات الخاصة هيئة الرقابة الإدارية برنامج على مسئوليتي سكر السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

رجعت ببعض المناطق.. عودة خدمات الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

موضوعات متعلقة

وزير التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص

ترشيحاتنا

مباراة ماراثونية.. سيراميكا كليوباترا يقسو على إنبي برباعية مقابل هدفين

الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود| فيديو

عاجل.. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمات الانترنت بشكل كامل وتعويض للعملاء

من مصر.. الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إلى غزة بـ21 مليون دولار

الجمعة.. تبدأ فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بيعت المومياوات قديما بالشوارع للأجانب.. تفاصيل تاريخية حول صورة مثيرة للجدل

يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور

بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

فيديو

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ