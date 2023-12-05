أحمد موسى يفجر مفاجأة: القبض على مستشار التموين و8 آخرين في شبكة فساد السكر

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئولة عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

وقال أحمد موسى: شبكة الفساد فيها مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة.

وتابع أنهم حاليا متهمون ويحقق معهم أمام محكمة آمن الدولة العليا، لافتا إلى أنه تم مصادرة 90 طن سكر من أحد مصانع التعبئة.