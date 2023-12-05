حقيقة تعرض شيخ الأزهر لوعكة صحية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن أن الشبورة المائية كانت كثيفة اليوم بشكل كبير وانعدمت الرؤية الأفقية في بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية، وهو بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وهو ما يستمر غدا أيضا إذ يوجد شبورة مائية تصل للضباب على أغلب الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وأغلب محافظات شمال البلاد.



لا نستورد من الخارج.. وزير الإنتاج الحربي: مصر تصنع مدرعات عسكرية

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جانبا من تفاصيل معرض إيديكس 2024.



نشاط مكثف للنائب محمد أبو العينين علي هامش مشاركته في فعاليات قمة المناخ بدبي

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن نشاط النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته بقمة المناخ في دبي.





عيب عليكم تتكلموا على بلدكم كدة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تصريحات من البعض غير مسئولة ولا يعنيهم أمن مصر القومي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حبيت أوضح لحضراتكم معلومة مهمة، لقيت الناس بتشير تصريحات لناس غير مسئولة ولا يعنيها أمن مصر القومي، وبيقولوا حواديت أن المواطن المصري اللي قاعد في غزة عايز يرجع بلده لكن مصر بتاخذ الإذن من إسرائيل، وهذا كلام هراء وغير صحيح على الإطلاق".



إيديكس 2023.. مصر تدشن الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |شاهد

تحدث اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، عن افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وتدشين الفرقاطة المصرية الجبار.

الفلسطينيون يرفضون التهجير.. حماس: نفذنا عمليات ضد الاحتلال من المسافة صفر

علق طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.



مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.



المشرف على رواق الأزهر: فضيلة الإمام الأكبر بصحة جيدة ويمارس عمله

رد عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، على ما تردد من أنباء حول تعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى وعكة صحية.



لا تظهر على الرادارات.. مميزات خطيرة في الفرقاطة "الجبار" أحدث قطع البحرية المصرية

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، مميزات الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023».



أشرف عبد الغفور في حوار سابق: قررت أبطل كلام عشان محدش بيسمع

كشف الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، في حوار تلفزيوني سابق، عن أنه كان قد اتخذ قرارا بالامتناع عن الظهور بشكل كامل في الإعلام قبل أن يسجل تلك الحلقة بسبب العديد من السلبيات التي وجدها انتشرت بقوة في الفترة الأخيرة.