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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا نستورد من الخارج.. وزير الإنتاج الحربي: مصر تصنع مدرعات عسكرية

المدرعة المصرية معرض
المدرعة المصرية معرض إيديكس

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جانبا من تفاصيل معرض إيديكس 2024.

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وزير الإنتاج الحربي يكشف مفاجآت عن راجمة الصواريخ المصرية رعد 200.. فيديو

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وزير الإنتاج الحربي: نمتلك 16 مصنعا متخصصا بصناعة أسلحة حديثة ومتعددة.. فيديو

وقال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يشهده معرض إيديكس 2024 اليوم هو تراكم لخبرات طويلة، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك أيدي عاملة تبذل جهودا كبيرة وتكنولوجيا على أعلى مستوى.

 

وأكد المهندس محمد صلاح الدين أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير الأسلحة السابقة وتصنيع أسلحة بإمكانيات متطورة، منوها بأن مصر الآن تصنع عربات مدرعة عبر 3 جهات.

وأضاف: لا نستورد أي عربة صلب مدرعة الآن من الخارج، وعربة القتال سيناء 200 من الصلب المدرع ونسعى لتصديرها للخارج، وهي عربة محدثة على أعلى مستوى.

وقال وزير الإنتاج الحربي إن كابينة راجم الصواريخ رعد 200 تم تصميمها من جانب مهندسين مصريين وفقا لاحتياجات السوق، وكل ما نملك من إمكانيات يتم استخدامه  بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تصنيع قاذف الصواريخ المتواجد أعلى المركبة يصنع في مصر منذ سنوات، والتحكم في الصاروخ تم تحديثه حاليا من داخل المركبة يدويا وكهربيا.

ولفت صلاح الدين إلى أن كابينة راجم الصواريخ تحمل 30 صاروخا، بمسافة رجم من 20 لـ 45 كم بدقة إصابة ستكون طبقا للمستخدم، منوها بأن المركبة اشترك في صناعتها 5 شركات مصرية لمدة سنة، ويمكننا إنتاج 60 راجمة صواريخ في العام الواحد.

وأردف وزير الإنتاج الحربي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر كل الإمكانيات لنجاح الصناعات العسكرية، ونخطط مستقبلا للوصول إلى مستوى كبير في كل صناعة، منوها بأن مصر تقترب من صناعات الشرق والغرب ولدينا الملكية وليس التكامل.

واستطرد قائلا: مطلعون على التقدم العسكري في العالم، ونحتاج إلى تكامل القطاع العام والخاص مع الحكومة، ولا بد من استغلال كل قدراتنا لإنجاح المنظومة.

 

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