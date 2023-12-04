وزير الإنتاج الحربي يكشف مفاجآت عن راجمة الصواريخ المصرية رعد 200.. فيديو

ليس له مثيل في العالم|

تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وقال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المركبة القتالية سيناء 200 والتي عرضت في معرض إيديكس اليوم هي متطورة ومحدثة على أعلى مستوى"، مضيفا: "راجمة الصواريخ رعد 200 هي أول راجمة مصرية بنسبة 100%".

وأضاف: "لدينا عزيمة لاستغلال كل إمكانياتنا من أجل تحقيق التطور العسكري"، مشيرا: "تصميم كابينة راجمة الصواريخ رعد 200 فريد ومتميز وليس له مثيل في العالم".

وأشار: "راجمة الصواريخ رعد 200 خضعت لكل التجارب اللازمة للتأكد من فاعليتها ودقة الرمي والإصابة"، مضيفا: "سنعمل على تطوير راجمة الصواريخ رعد 200 المصرية لتصبح الأفضل".



وأوضح: "من 20 إلى 45 كيلو متر مدى راجمة الصواريخ المصرية رعد 200"، لافتا: "لدينا خبرة على أعلى مستوى في مصانعنا العسكرية، ومطلعون على كل التقدم العسكري الموجود في العالم".

